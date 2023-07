De Laurentiis è stato colpito da un aspetto di Rudi Garcia

Ovvio, adesso De Laurentiis va d’amore e d’accordo con il suo tecnico. Ma è normale dopo pochi giorni. Ma è colpito da un aspetto: Garcia vuole essere coinvolto in tutti gli aspetti del club. Parla con i ragazzi del marketing che hanno in Tommaso Bianchini il nuovo responsabile; gli piace avere spiegazioni da Valentina De Laurentiis sulle nuove maglie azzurre. Insomma, vuole essere anche un manager. Spalletti no: per lui c’era il campo, i calciatori, gli avversari (anche non sempre quelli sul terreno di gioco). Non staccava mai la spina. Mai. Poi c’è un altro aspetto che magari si capisce adesso solo da qualche dettaglio, ma che oggi con l’arrivo di Di Lorenzo, Kvara e Zielinski si capirà di più: è meno ossessivo e martellante di Spalletti nelle sedute tattiche, nella preparazione alla partita. Dà spazio alla fantasia e all’inventiva. La squadra per due anni è stata abituata ad altro, ora vedremo come reagirà. Certo per Garcia, che arriva dalla gestione di un “tiranno” come Cristiano Ronaldo, sarà una passeggiata gestire questi ragazzi in maglia azzurra. Fonte: Il Mattino

