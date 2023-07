Schira: “Lo Celso e Gravenberch, contatti ci sono stati, il Napoli squadra fatta e finita”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto:

Factory della Comunicazione

Ci sarà un colpo ad effetto per il Napoli? “Sicuramente mi aspetto un difensore importante. Ciò non vuol dire un nome altisonante, ma anche un calciatore poco conosciuto e capace di esprimersi al meglio in azzurro. Va compreso che oggi i club italiani non possono puntare su profili roboanti. Il Napoli, così come le altre squadre italiane, devono cimentarsi alla scoperta di talenti come avvenuto con Kvara e Kim, o di giocatori in cerca di rilancio come Pulisic”

Napoli su Lo Celso e Gravenberch? “Sono giocatori con caratteristiche differenti. Lo Celso può far parte di un casting, assieme a Tousart, di calciatori impiegabili come playmaker, o come vice Lobotka. Gravenberch è una mezzala che può rientrare come papabile sostituto di Zielinski, o anche di Ndombele. Sono due profili non in contrapposizione, due opportunità per cui il club sonda l’eventuale fattibilità. Sicuramente dei contatti con gli agenti ci sono già stati. L’olandese è un 2002 che non ha ancora espresso tutta la propria potenzialità ma che gode di ampi margini di miglioramento. L’argentino, invece, cerca la sua definitiva legittimità. Il talento non gli manca di certo, ha girato in diverse squadre d’Europa tra Tottenham e Villareal. Quel che gli manca è l’ultimo upgrade per consacrarsi come giocatore di livello. Se lo prendi per fare il vice Lobotka, però, è un’alternativa da leccarsi i baffi”

È un Napoli, dunque, sostanzialmente fermo sul mercato al momento? “La squadra è fatta e finita. Al di là della sostituzione di Kim, il Napoli dovrà fare soltanto un acquisto di completamento a centrocampo. La squadra è quella che ha vinto, e dominato lo Scudetto; dunque, non sussiste la necessità di operare in modo corposo sul mercato. Molto dipenderà dalle questioni Zielinski e Lozano, e dagli eventuali assalti delle squadre straniere per Osimhen. Lozano ha delle offerte molto interessanti da Arabia e Stati Uniti. Non resta che attendere la volontà di Lozano di cimentarsi in un calcio che, inevitabilmente, sarebbe un passo indietro concreto per la propria carriera. Per quanto riguarda Zielinski ci sono tre strade. Il Napoli ha offerto un rinnovo al ribasso, e andrà compresa la volontà del polacco di fare una scelta di cuore. L’Arabia, inoltre, offre cifre importanti (12 milioni l’anno per tre anni), anche se il calciatore non pare propenso ad accettare la proposta, ad oggi. Sarri, infine, è un grande estimatore del giocatore azzurro, ma va specificato che Lotito difficilmente offrirà quattro milioni e mezzo per un calciatore, oltre che i venticinque richiesti per il cartellino. Lozano, con un’offerta congrua, può partire, mentre per Zielinski la palla passa al calciatore”

Caprile esclude il rinnovo di Meret? “Non sarei così categorico. Caprile è un giovane, ed il Napoli ci ha messo le mani sfruttando anche il canale privilegiato con il Bari. Detto ciò, Caprile deve fare un percorso, e dimostrare di essere già pronto per il Napoli. Se Meret farà bene, credo ci saranno anche margini per rinnovare. Andrebbe compresa, in tal caso, anche la volontà del friulano di restare in azzurro. Non si esclude l’eventualità di un’esperienza estera. In tal caso il Napoli si riterrà comunque tutelato, avendo puntato su un giovane di sicuro prospetto come Caprile il quale, sono sicuro, ad Empoli farà le stesse cose di Vicario”

Samardzic è sempre un calciatore in orbita Napoli? “Giuntoli, e l’area scouting del Napoli, hanno sempre nutrito una grande stima per Samardzic. È il profilo che, in caso di addio di Zielinski, piace di più. Un giocatore di talento e dalle grandi potenzialità. Va ricordato come le milanesi, infatti, si sono allontanate dal talento dell’Udinese. Il Milan è andato su altri centrocampisti, mentre l’Inter ne ha tanti. L’unico pericolo potrebbe essere costituito da Giuntoli, anche se la Juventus è obbligata a cedere gli esuberi Zakaria, McKennie e Pellegrini. È una necessità che non aiuta come timing, mentre il Napoli potrebbe accelerare negli ultimi giorni”