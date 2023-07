Rudi Garcia: fra saggezza e ambizione

La conferenza stampa di Garcia è stata condotta con lo stile sussurrato che sembra essere quello proprio del tecnico franco-spagnolo. Niente atteggiamenti guasconi. Né azzardi di alcun tipo. Ad una analisi superficiale poteva anche apparire povera. Eppure invece ha dettato una linea chiara ispirata alla prudenza assoluta. Gettando molta acqua sul fuoco degli entusiasmi viscerali. Ad esempio Garcia ha ricordato di aver vinto uno scudetto con il Lille dopo oltre cinquant’anni di attesa da parte della città. E che l’anno successivo è arrivato terzo andando in Champions. A suo avviso un ottimo risultato. Perché ripetere la vittoria di un campionato è cosa molto difficile. Ed a proposito delle ambizioni locali ha detto che Il Napoli deve arrivare ogni anno tra le prime quattro perché è una squadra forte e blasonata. Altro che acqua sul fuoco delle aspettative, una vera e propria bomba d’acqua. D’altro canto non si può dargli torto se cerca di sottrarsi ad un’atmosfera per la quale se vince il campionato ha fatto appena il suo dovere. Non sono mancati gli elogi sinceri al lavoro di Spalletti. Seguiti da una osservazione molto intelligente. Una squadra forte come il Napoli viene studiata da tutti in ogni dettaglio. Perciò non ci si deve illudere che basti replicare pedissequamente il gioco dell’anno scorso per collezionare vittorie. Occorrerà studiare ed attuare alternative di gioco che sorprendano gli avversari. Ed essere attrezzati a cambiare modulo anche nel corso di una partita. Quindi va bene il 4-3-3 ma senza impiccarsi a questo unico sistema di gioco. Sulla valutazione dei singoli, ad esempio Elmas e Raspadori, ha preso tempo in attesa di vederli da vicino. E, punto cardine, ha espresso l’auspicio che oltre Kim nessun altro vada via.

Dovessi dare una definizione della conferenza stampa direi che mi è parsa dorotea. Ed a ben pensarci, per di più con la tempesta araba che si è abbattuta sul calcio europeo, è l’unica scelta saggia possibile.

A cura del Prof. Guido Trombetti (Fonte: il Mattino).