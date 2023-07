Ottaiano: “Nel Napoli c’è una sorta di consiglio ad acta per le decisioni”

L’agente Fifa ANTONIO OTTAIANO è intervenuto nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre, condotta da Gianluca Gifuni, in onda su Radio Marte:

“Meluso? Mi sembra proprio il profilo che cercava De Laurentiis, una persona tranquilla che lavora un po’ sottobanco, non appare molto, non ha una straordinaria carriera per quanto riguarda squadre di vertice anche se però tutte le società dove ha operato hanno sempre fatto bene. Poi è una persona squisita dal punto di vista umano. Lo vedremo, lo scopriremo alle prese con una squadra di vertice, essendo lui ben consapevole delle differenze delle squadre dove ha operato e il Calcio Napoli.

Nel Napoli non c’è una prima persona con la quale parlare per presentare un calciatore perché dipende da chi è il calciatore, poi dal momento, da chi eventualmente è il primo che individua il giocatore, dipende da che tipo di rapporto bisogna avere con la società. Il Napoli è strutturato in modo che c’è una sorta di consiglio ad acta per le decisioni su cui De Laurentiis ha una voce maggioritaria. Ma non c’è una regola fissa e rigida. Tra Zanoli, Gaetano e Zerbin, osservati speciali di Garcia, credo che bisogna approfondire la crescita di Zanoli anche se non credo possa essere il sostituto ideale di Di Lorenzo. Io sono innamorato di Gaetano che reputo destinato ad una carriera importante. E lui dovrebbe essere l’alternativa a Lobotka. Tra i tre terrei lui. Zerbin è un ottimo elemento che può stare nella rosa però non so se può essere determinante nell’alternativa a qualche esterno. Gollini è un portiere importante, un’ottima scelta. Un sostituto all’altezza di Meret. Se poi la società ne ha tratto anche un vantaggio economico è stata un’operazione straordinaria quella di Gollini. Osimhen è determinante e rinunciarvi significa rinunciare ad un’ottima forza propulsiva del Napoli. Ed io preferisco sempre avere un centravanti da 30 gol”.