Monfrecola, ex interm. Lozano: “L’MLS per il Chucky non è una pista che escluderei del tutto”

Alessandro Monfrecola, ex intermediario di Lozano, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Lozano in MLS? Facevo fatica a vederlo in Arabia, ma in MLS potrebbe essere diverso. In Messico è vista come una lega molto competitiva, visto che i migliori giocatori del Paese sono tutti divisi tra campionato messicano e Major League Soccer. L’offerta è anche molto ricca per il Napoli, quindi non è una pista che escluderei del tutto. La permanenza al Napoli è un’incognita, ma troveranno una soluzione. Il Chucky è un ragazzo intelligente, sa bene che un anno fermo non gli farà bene. Tra tre anni avrà il Mondiale in casa, l’ultimo da protagonista: non può permettersi scelte sbagliate o avventate. Il rapporto con Garcia? Su questo non ho dubbi che sia già ottimo. Hirving è un bravissimo ragazzo, uno che si trova benissimo a Napoli. Anche con Garcia avrà un buon feeling e proverà ad avere un impatto decisivo. Se resta in azzurro, resterà per giocare nel migliore dei modi”.

