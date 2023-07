In 1200 hanno acclamato il Cholito, il Comunale di Carciato impazzito per l’argentino

In Val di Sole è il giorno Giovanni Simeone, attaccante protagonista dell’avventura del Napoli che ha conquistato il tricolore e ieri pomeriggio sceso in campo al Comunale di Dimaro Folgarida acclamato dai 1.200 tifosi presenti al primo allenamento settimanale.

Factory della Comunicazione

Tra domani e mercoledì, il gruppo sarà al completo. Insomma inizia la settimana del debutto per il Napoli, che giovedì scenderà in campo contro l’Anaune Val Di Non (squadra che milita nel campionato regionale di Eccellenza) per il solito rito d’iniziazione per la stagione degli azzurri. Un anno fa finì 10-0 e i tifosi partenopei ricordano quella gara perché fu il momento di Kvaratskhelia che per la prima volta si presentò in campo in maglia azzurra con una doppietta e tantissimi numeri. Il pubblico azzurro s’infiammò e così iniziò la magia che portò al terzo scudetto con il talento georgiano protagonista.

Come detto stanno arrivando alla spicciolata i giocatori impegnati in Nazionale fino a metà giugno, Anguissa ieri ha compiuto i test medici, parlato con Garcia e oggi si è visto per la prima volta in campo.

La gara contro l’Anaune sarà riservata ai giocatori che hanno iniziato il ritiro venerdì scorso, per vedere in campo Kvaratskhelia e compagni bisogna aspettare lunedì pomeriggio, quando il Napoli affronterà la Spal.

Giovedì Garcia potrà anche valutare contro l’Anaune i progressi dei ragazzi allenati in ritiro, in primis Zanoli reduce da sei mesi vissuti in prestito alla Sampdoria. La prevendita va a gonfie vele, bisogna affrettarsi per portare a casa i biglietti, nell’arco di pochi giorni è previsto che s’arriverà al sold-out. I prezzi sono 22 euro per la Tribuna Coperta, 16.50 euro per la curva Carciato e la curva Meledrio, la nuova struttura che sta ospitando i tifosi per allenamenti e partite.

E dopo il rito degli autografi di sabato mattina ieri pomeriggio il presidente Aurelio De Laurentiis si è recato nello store del Napoli, ubicato sempre nella SKI.IT ARENA, dov e ha firmato maglie e fatto selfie con i giovani tifosi presenti.

La settimana clou del ritiro di Dimaro inizierà stasera con il primo incontro con i tifosi, che nell’area eventi potranno rivolgere delle domande a Mister Garcia, Juan Jesus e Gollini.

INFO:

Nicer Communication |Trento

Diego Decarli | Responsabile della Comunicazione | +39.335.6742487 | [email protected]

Bianca Maria Decarli |Ufficio Stampa| +39.349.5746134 | [email protected]

APT VAL DI SOLE | Press Officer

Alberto Penasa | +39 340 2330025 | [email protected] visitvaldisole.it