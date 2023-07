Il rientro dei Nazionali: si comincia a fare sul serio

Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Lobotka, Zielinski, Elmas, Kvaratskhelia, Raspadori, più Simeone, il Cholito, sbucato ieri pomeriggio, in attesa del numero 9: Osimhen. Garcia lo ha detto ieri sera: ci sarà. Ed è inutile dire che il tecnico potrà cominciare a fare davvero sul serio. Scrive Il CdS: “I nazionali, gli ultimi arrivati, non giocheranno la prima amichevole della stagione, in programma giovedì alle 18 al Comunale di Carciato con i dilettanti dell’Anaune Val di Non: la prima di Osi e Kvara, i gemelli dei sogni, e poi del capitano e gli altri slitterà in occasione del gran finale, in calendario alle 18 di lunedì con la Spal di Mimmo Di Carlo, appena retrocessa in C e al lavoro a Mezzana, dieci minuti da Dimaro. Il Napoli, quello vero, sta nascendo in attesa del sostituto di Kim e ora deve soltanto sbocciare: sulle ali di Osimhen e Kvaratskhelia, la forza di Anguissa e Di Lorenzo, le giocate del Cholito e Jack, le idee di Lobotka e gli strappi di Zielinski. Contratto permettendo: lui, la chiave tattica dei piani di Spalletti è uno dei punti interrogativi del nuovo corso. Ma ora arriverà. E presto lo raggiungerà il suo manager, Bolek, per incontrare Adl: e una volta sciolti tutti i nodi, non resterà che partire a difesa dello scudetto.”