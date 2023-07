Ciotola, ds: “Il Napoli può decidere i “tempi sul mercato”, sono d’accordo sul valutare Demme”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Ciotola, direttore sportivo, ex talent scout del Cagliari. Di seguito, un estratto:

Quando Meluso ha detto di essere stato chiamato la stessa mattina del 13 cosa ha pensato? “Meluso è un ottimo professionista, una persona per bene che si è guadagnata questo traguardo con tanti sacrifici. Sono del parere che la linea guida dettata dalla società sia condivisa dall’area scouting. Ai nomi di un certo livello, come Massara, io non ho mai creduto. L’intento credo fosse sempre quello di dare continuità al progetto tecnico intrapreso da anni. Meluso ha già dimostrato le proprie capacità negli scorsi anni. Sono dunque fiducioso sul suo futuro operato in azzurro”

Garcia ha escluso l’arrivo di Maxime Lopez: il Napoli lavorerà ad una soluzione tra i calciatori già in rosa? “Demme, quest’anno, ha avuto pochissimo spazio, complice l’infortunio e la crescita esponenziale di Lobotka. Il tedesco, però, resta un grandissimo giocatore. Valutare Demme, e capire se possa fare al caso di questo nuovo Napoli, è una scelta che pertanto condivido. Parliamo di un calciatore che può dire la sua in azzurro”

Chi potrà essere il sostituto di Kim? “Oggi, dal calcio Napoli posso aspettarmi di tutto. De Laurentiis ha preso Garcia quando nessuno se l’aspettava. Lo stesso è avvenuto con Meluso. Inoltre, il Napoli ha la possibilità di dettare i tempi sul mercato, scegliendo di attendere o affondare il colpo a seconda delle proprie esigenze. Ciò detto, credo che il vero obiettivo del Napoli sia Itakura”

Perché crede si stia prolungando la situazione legata alla cessione di Kim al Bayern? “Sappiamo come ragiona il presidente sulle dinamiche contrattuali. Le società stanno limando gli ultimi dettagli contrattuali ed a tal motivo escluderei eventuali sorprese. Il Bayern, d’altronde, è un club di grande livello”

Zielinski e Lozano sono calciatori in scadenza, quale sarà il loro futuro? “Credo che si arriverà ad un accordo, ed escludo che il Napoli possa arrivare al primo settembre con una situazione ancora irrisolta. Sono due giocatori che potrebbero consentire al club di giovare di nuove risorse, e per questo si giungerà ad un accordo entro la fine del mercato. Zielinski, nello specifico, è un calciatore di un certo spessore. Un giocatore di qualità che a tal motivo il presidente non vorrà cedere ad una diretta rivale – come la Lazio. Per questo credo che, se non dovesse adeguarsi alle nuove politiche finanziarie del club, ed accettare un rinnovo al ribasso, l’Arabia potrebbe essere un’opzione concreta”