Calcio Femminile – Brescia: Brayda rinnova , sarà per la sesta volta l’attaccante lombarda

Veronique Brayda, attaccante classe 1995, è la prima riconferma della stagione 2023/2024. L’attacco del Brescia Calcio Femminile vede Brayda protagonista

del campionato di Serie B in maglia biancoblu per il sesto anno consecutivo.Veronique Brayda, 28 anni il prossimo 3 agosto, ha iniziato la sua carriera a Ponte Nossa, nella Nossese, in provincia di Bergamo. Nel 2010 è approdata a Brescia iniziando dalla Primavera. Nel giro di una sola stagione, grazie alle qualità tecniche mostrate, ha scalato la gerarchia e si è trovata tra le protagoniste del prima Coppa Italia del Brescia Calcio Femminile.

Ha giocato due stagioni in maglia biancoblu, in seguito una vestendo la divisa del Mozzanica per poi passare al Franciacorta ed infine, ha indossato i colori del Cortefranca per i successivi 3 anni. Nel luglio 2018 ha fatto ritorno in terra bresciana dove è rimasta fino alla scorsa stagione ed è stata riconfermata per la prossima.

«La maglia del Brescia è una maglia importante – le parole di Brayda riguardo al prosieguo del suo cammino in biancoblu – e chiaramente ci si aspetta sempre il meglio. Per noi è fondamentalefare gruppo e conoscerci prima possibile per poter prefissare e raggiungere i nostri obiettivi.

Mi aspetto una stagione molto impegnativa perché il livello della serie B è alto e competitivo e noi dobbiamo farci trovare pronte».

