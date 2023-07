Gasparin: “Meluso al Napoli? Anche Giuntoli veniva da Carpi”

, nel corso della trasmissione, è intervenuto, dirigente sportivo e amico di Meluso : “Il 29 maggio 1997 vincemmo lacontro ilquando ero ae resta il traguardo storico più importante della storia del club. In quella finale dinon c’era un nostro giocatore importante che era squalificato. Una serata che ognuno di noi rivive con tantissima nostalgia, ma con grande fierezza. Per ilvincere unaè importante, ma si presenta di anno in anno, ma per ilè irripetibile. Essere riusciti a vincerla dopo aver superato ile poi ilin finale è un traguardo di cui andiamo fieri.? Lo conosco bene dai tempi che era direttore sportivo del. Ci fu occasione più volte di parlarci su varie situazioni di interesse o situazioni di mercato. Se è l’uomo giusto per questocampione d’? Non dimentichiamo che quandovenne preso dalarrivava da, poi sappiamo tutti che tipo di lavoro ha fatto aè una persona intelligente e saprà sfruttare questa occasione che gli è stata offerta da. Il ruolo che ricoprirà? Oggi siamo in una realtà nella quale nessuno fa più niente da solo. Quindi arrivare ad un risultato assieme è un imperativo rispetto alla società nella quale viviamo. Nessuno, neanchefaceva le cose da solo. Aveva uno staff di riferimento e un gruppo di collaboratori che lavoravano con lui ed è giusto così. Ogni leader nella decisione finale si ritrova a decidere, ma farlo con informazioni che gli vengono portate da persone di fiducia facilita il compito del leader. Credo cheabbia espresso una realtà imprescindibile nella realtà odierna.più semplice per i dirigenti? Il calcio è sempre stato difficile in ogni stagione sportiva. Oggi chi ha l’opportunità di arrivare in un club come ilha meno difficoltà nel lavorare rispetto a situazioni meno importanti. È aumentato solo il divario tra i grandi e i piccoli club“.