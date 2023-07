Di Campli, op. mercato: “Vi spiego chi è Meluso, e quanto può essere importante”

L’operatore di mercato, Donato di Campli, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

Meluso è un signore ed una persona che ha sempre viaggiato a fari spenti.

Se è il profilo giusto per sostituire Giuntoli dal punto di vista dello spogliatoio? È bravo anche a fare mercato, ha i giusti contatti in tutta Europa e potrebbe fare anche mercato. Anche se non ha lavorato nelle grandi squadre non è uno sprovveduto.

Anche Giuntoli arrivava dal Carpi quando è approdato a Napoli. Ritengo che come si è avuta fiducia su Giuntoli si debba avere fiducia anche con Meluso. Lo conosco personalmente, è mio amico e non si aspettava la chiamata di De Laurentiis. È una persona a posto, un gran signore.

Meluso è un grande moderatore, ha portato il Lecce in Serie A. È un grande tessitore, un diplomatico, ma sa anche prendere decisioni drastiche se necessario. Con lui non ho fatto alcun tipo di affare, abbiamo un’amicizia che esula dal mondo del calcio.