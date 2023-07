Ambrosino o Zanoli? Uno dei due Meluso lo vorrebbe in prima squadra

Intensità è la parola d’ordine per ogni esercizio fisico o esercitazione tecnico-tattica. L’allenatore è prodigo di spiegazioni per tutti perché esige grande concentrazione e intensità in ogni momento della seduta. Del resto Rudi ha stimolato ogni ragazzo: “Come ho cercato sempre di fare nella mia carriera, vorrei che almeno uno di questi giovani che sono qui con noi possano avere un futuro in prima squadra. È giusto che loro puntino a questo, abbiano questo stimolo. Al tempo stesso sarebbe un valore aggiunto per la società far crescere i propri ragazzi“. Vediamo dunque quali sono i talenti che Garcia può valorizzare con questo materiale umano a disposizione. Premesso che la Primavera è retrocessa, e dunque non è di livello eccelso, i giovani più interessanti sono reduci da altre esperienze. E vanno dalla A di Giuseppe Ambrosino, punta centrale, classe 2003, vice campione del Mondo Under 20; alla Z di Alessandro Zanoli, terzino destro, classe 2000, che ha già giocato in A col Napoli e negli ultimi mesi è stato alla Samp. In particolare su quest’ultimo Garcia ha detto espressamente di volerlo valutare per tenerlo con la prima squadra. Infatti il Napoli ha la possibilità di cedere in prestito al Genoa o alla Samp il ragazzo di Carpi, ma sta aspettando indicazioni del tecnico, “congelando” il possibile arrivo dal Verona del più esperto Davide Faraoni. M. Nicita Fonte: Gazzetta dello Sport

Factory della Comunicazione