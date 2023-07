Per Kim ci sarebbe una modalità che potrebbe abbattere i bonus spettanti ad agenti, intermediari ed ex club

De Laurentiis non ha nessuna fretta, né la mette al Bayern: Kim sarà presto a Monaco di Baviera, il coreano ha fatto la sua scelta, ha usato il Napoli come trampolino di lancio e ha accettato l’offerta da 7 milioni di euro per 4 anni del club tedesco. I 55 milioni saranno versati in queste, magari in una modalità che abbatterà i bonus spettanti ad agenti, intermediari ed ex club. Il tempo c’è e i legali sono al lavoro per perfezionare la documentazione. Ma tutto è fatto. Tuchel lo considera già un suo tesserato e lo ha persino già incontrato dopo le visite mediche: «Vogliamo sostituire bene Lucas Hernandez e non è un gran segreto il nome di chi dovrebbe arrivare al suo posto. Per ora è meglio che io questo nome non lo faccia, ma cercheremo di annunciarlo nei prossimi giorni». De Laurentiis non si metterà di traverso, ma certo non ha apprezzato l’addio in fretta e furia del coreano.

Ha prima detto sì al Manchester United, poi visti i problemi del club inglese, ha detto sì al Bayern. Insomma, non avrebbe senso trattenerlo con la forza: gli errori del passato, pesano sulle scelte del presente.

