Meluso muove i primi passi: nodi da sciogliere e rosa da sfoltire

Esuberi e meno. Giovani e meno. Il mercato del Napoli ha qualche nodo da sciogliere e il nuovo ds, Mauro Meluso, sta cominciando a muoversi in azzurro. Sembra che la prima missione sia: sfoltire la rosa. Scrive Il Mattino:

“Ritorna Gollini: 700mila euro il nuovo prestito alla Fiorentina. Con Meret, lo scorso anno, si è trovato a meraviglia. Problemi a trovare una sistemazione per Demme dopo l’improvviso altolà dell’Hertha Berlino: la sensazione è che il club tedesco voglia tornare alla carica tra qualche settimana. Chiaro, se il Napoli non vende, non compra. E questo vale anche per Zielinski: vuole la Lazio e vuole Sarri, Lotito non farà mai uno sgarbo a De Laurentiis, quindi vuole avere la certezza che il patron del Napoli lo consideri un vero esubero. E lo è. Ma servono 20 milioni per il suo cartellino. I sauditi dell’Al-Hilal sono ancora alla finestra. A centrocampo, Garcia ha escluso l’arrivo di Maxime Lopez, suo pupillo. La Fiorentina ha ascoltato la richiesta azzurra per Castrovilli. Piace il francese Lucas Tousart. L’ex Lione è in corsa: ha 26 anni, gioca nell’Hertha. Affari in alto mare ancora, insomma. Ma una certezza: il monte ingaggi non deve superare gli 80 milioni. Zanoli osservato speciale, ma se dovesse andare via è pronto Faraoni del Verona: costa tre milioni di euro.”