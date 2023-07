Il Roma – Zielinski-Lozano, De Laurentiis è stato chiaro: “Non ho bisogno di nessuno, posso pagarvi anche a vuoto”

Si sa bene come la pensa De Laurentiis. Lunedì scorso, nel giorno della presentazione delle maglie, è stato molto chiaro. «Sappiamo anche che abbiamo giocatori arrivati alla fine del loro percorso, con un anno dalla scadenza e devo decidere se allenarli durante il periodo del ritiro o non allenarli per mandarli in altri lidi. Questi signori sono giovanotti, sono preda di agenti famelici che non capiscono che attraverso la loro attività, che definisco stupida, inefficace – disse il presidente – allora dico se vi sta bene così allora trovo pane per i vostri denti. Non ho bisogno di nessuno, posso pagarvi anche a vuoto.

Factory della Comunicazione

Club ambiziosi come il Napoli non si manifesteranno? Poi vi guarderete allo specchio dicendo sono stato stupido». Un messaggio chiaro a Lozano e Zielinski, gli unici calciatori con un solo anno di contratto davanti. E proprio ieri il presidente ha incrociato l’attaccante messicano. Lozano venerdì si è fatto visitare a Bologna per il problema al ginocchio: potrà tornare in gruppo solo tra un mese. Probabilmente De Laurentiis ha parlato proprio di questo: il presidente si è voluto sincerare delle condizioni dell’attaccante, per capire quando potrà rientrare. Questo è fondamentale, perché fin quando non sarà pronto è molto complicato venderlo. Inoltre, il calciatore non sembra intenzionato a lasciare il Napoli adesso, ma rimanere a scadenza. Esattamente quello che non vuole De Laurentiis, che ha proposto al giocatore (così come a Zielinski) un contratto dimezzato. I due rappresentano da soli il 20% dell’intero monte ingaggi e De Laurentiis vuole subito chiudere il discorso: o cessione o rinnovo ridotto. Il Napoli sarebbe disposto anche a prolungare di un solo anno spalmando l’attuale stipendio sulle due prossime stagioni. L’importante è che si trovi una formula per dimezzare l’attuale stipendio. Alle attuali condizioni né il messicano né il polacco potranno restare. Lozano e De Laurentiis, comunque, hanno parlato tranquillamente, anche se il presidente – a bordo campo a Dimaro dopo l’allenamento – è stato visto gesticolare ampiamente almeno un paio di volte.

Fonte Giovanni Scotto per Il Roma