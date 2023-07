Garcia esce allo scoperto: “Ecco come giocherà il mio Napoli”

Per puntare in alto il metodo Garcia deve convincere prima di tutto la squadra «perché ho trovato l’asticella molto alta e da lì dobbiamo ripartire». Rudi dopo la prima giornata di allenamento cerca di portare avanti la propria metodologia per accelerare il feeling con il gruppo che si completerà nella prossima settimana. I concetti non sono molti ma desidera che arrivino subito alla mente dei propri giocatori.

Factory della Comunicazione

I punti Spiega il francese: «È molto importante lavorare sodo e bene ora in preparazione, perché da settembre si gioca ogni tre giorni e non c’è molto tempo per allenare».

Poi spiega tatticamente come sarà il suo Napoli: «Uscita dal basso? Se sto vincendo di un gol una partita importante negli ultimi minuti non credo di farla… sono concreto. Chiedo difesa alta e possesso palla, ma se gli avversari ti bloccano, magari ti abbassi e cambi modo di stare in campo. Dobbiamo essere micidiali anche nelle ripartenze. Per questo mi piacciono giocatori duttili tatticamente. Per avere un piano B e anche C, a prescindere dal sistema di gioco».

Ancora su tecnica tattica: «Dobbiamo migliorare sui rigori e più in generale su calci piazzati e palle inattive».

Per riuscirci Garcia conosce una sola strada: «Entrare nella testa dei giocatori per tenere il rendimento alto dell’anno scorso. Questo sarà il mio compito principale».

Fonte: Gazzetta