ESCLUSIVA – Montefusco: “Napoli senza rivali, è la squadra da battere! Garcia mi ha fatto un’ottima impressione, sul sostituto di Kim…”

Direttamente dal ritiro del Napoli di Dimaro Folgarida, Il Napoli Online attraverso il giornalista Simone Di Maro, ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva lo storico ex allenatore e calciatore del Napoli, Vincenzo Montefusco.

Di seguito l’intervista integrale:

Ciao Vincenzo, Napoli che cambia. Si passa dal capolavoro di Luciano Spalletti a Rudi Garcia: la struttura della rosa resterà con Kim Min-Jae unico partente. Come vedi il nuovo mister e quante possibilità dai agli azzurri di ripetersi per lo scudetto?“Ripetersi come diceva Garcia è sempre difficile, ma io credo che il Napoli anche senza Kim è una squadra nettamente più forte delle altre, come ha dimostrato il campionato scorso. Dovranno trovare il giusto equilibrio con il nuovo allenatore, a me ha fatto un’ottima impressione. È una persona molto seria e preparata che ha ottenuto grandi risultati. Chiaramente Spalletti ha fatto grandi cose ma ricordiamoci che l’anno scorso di questi tempi c’erano tante contestazioni.

Invece la squadra è rinata nonostante 5-6 cessioni eccellenti e ha vinto lo scudetto. Dobbiamo solo sperare che il Napoli faccia una buona campagna acquisti mettendo dentro i giocatori che servono per ogni ruolo perchè la stagione sarà lunga. E poi l’ha detto anche Garcia, il Napoli lotta per la Champions”.

Il nostro inviato Simone Di Maro con Vincenzo Montefusco

Ecco, a proposito di Kim e del sostituto, in attesa dell’ufficialità del trasferimento al Bayern Monaco, chi pensi possa avere le caratteristiche in Europa per sostituire un giocatore clamoroso come il coreano?“Non è facile sostituire un difensore come Kim, lui ha caratteristiche un po’ come Koulibaly ma è ancora più veloce. Poichè il Napoli ha un difensore come Rrahmani che non è molto veloce, occorre un centrale che sia rapido nei 10 metri come Kim che è stata la sorpresa dell’anno calcistico del Napoli. Giocatore sconosciuto a tutti, che poi si è rivelato tra i più forti difensori europei. Il Napoli ha un grande staff che sicuramente saprà individuare il nome giusto, anche se secondo me non arriverà nessuno dei nomi finora accostati al Napoli. Uscirà fuori una sorpresa”.

Ultima battuta, chi vedi come possibile rivale del Napoli per lo scudetto? “Onestamente non vedo nessuno, l’Inter ha una rosa molto forte ma non vedo nessuno che possa insidiare gli azzurri. Il Napoli è la squadra più forte, è la squadra da battere anche senza Kim. Poi bisognerà vedere cosa succederà sul mercato e cosa faranno le altre squadre, ma credo poco perchè non hanno molta disponibilità economica”.

A cura del nostro inviato da Dimaro Folgarida, Simone Di Maro

