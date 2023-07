Dimaro – Azzurri in allenamento con gli occhiali, ma non sono da sole

La squadra lavora in maniera sobria, poco pallone, attivazione, zero corsa nel primo approccio alla Val di Sole. Ce ne sono sedici di baby in campo: alla fine non ne resterà nessuno. Contini, Idasiak e Turi, i tre portieri, indossano gli Strobe Glasses, degli occhiali intelligenti, che tanto somigliano a quelli da sole: servono per aumentare la vista e incrementare le doti atletiche. Lozano corre per conto suo: ha deciso di non operarsi ma non può certo ancora essere integrato al gruppo. Nei cori a favore di tutti, pure il Chucky non viene risparmiato: ogni volta che passa sotto la tribuna, si alzano le incitazioni e il messicano risponde sempre alzando la mano. Garcia non è sorpreso, ha un cappellino per tutto il tempo e lascia agli altri i compiti di dirigere il primo allenamento. È un pubblico record per queste parti dove mai hanno visto quasi duemila persone al mattino, almeno 2500 nel pomeriggio. E oggi saranno anche di più. «Ogni anno è un record qui – dice contento De Laurentiis – simboleggia la forza del Napoli e c’è solo da gioire per tutte queste persone che sono arrivare a Dimaro».

Fonte: Il Mattino