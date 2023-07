Primo sold out della stagione? Oltre mille i biglietti per la prima amichevole. Aggiunte due tribune

Il debutto dello scudetto sarà seguito da oltre mille spettatori; 1.616 nella migliore delle ipotesi. Per il momento, comunque, sono più o meno un migliaio i biglietti venduti per la prima amichevole del Napoli di Garcia, in programma giovedì alle 18 allo stadio Comunale di Carciato con i dilettanti dell’Anaune Val di Non. Per gli azzurri, ormai, una classica estiva con vista sulle Dolomiti. Mancano quattro giorni, dicevamo, eppure la risposta è molto convincente: tra l’altro, le istituzioni della Val di Sole hanno quasi triplicato la capienza dello stadio installando due nuove tribune – più che altro due curve – alle spalle delle porte. Per la precisione: un’estate fa, le partite del Napoli potevano essere seguite dai 614 spettatori d ella tribuna Centrale coperta, mentre ora sono state aggiunte la tribuna Meledrio da 726 spettatori e la tribuna Carciato da 276 spettatori. Sarà un sold out scontato, considerando il trend delle vendite, la cornice della seconda amichevole del ciclo trentino, in agenda il 24 luglio e sempre al Comunale: con la Spal di Joe Tacopina e del nuovo direttore dell’area tecnica, Filippo Fusco, napoletano ed ex dt del Napoli ai tempi di Zeman. La squadra è in piena rifondazione dopo la retrocessione in C: in panchina è arrivato Di Carlo e ieri è stato ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Antenucci dal Bari. L’altro club della famiglia De Laurentiis: antipasto di mercato prima del calcio. Fonte: CdS

Factory della Comunicazione