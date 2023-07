Pressing Zielinski primi colloqui della Lazio col Napoli per Piotr che rifiuta l’Arabia. La base di partenza, no contropartite

Lotito ha colto anche il segnale arrivato da Zielinski.

Non ha ancora detto sì all’offerta arrivata dall’Arabia Saudita, si è promesso a Sarri e Lotito ieri ha avviato i colloqui con De Laurentiis.

Il polacco, 29 anni, resta il nome privilegiato per sostituire Milinkovic. La cessione all’Al-Hilal del serbo per 40 milioni non favorisce la Lazio. Il contratto di Zielinski in scadenza nel 2024 non è un vantaggio per il Napoli: l’Al-Ahli ha presentato un’offerta di circa 27 milioni, Lotito è partito da una base di 20. Non sono pochi. Un dettaglio dal campo di Auronzo: Sarri sta cominciando a provare il 4-2-3-1, forse pensando al polacco trequartista da alternare con Luis Alberto.

Trattative durissime, ma tra presidenti primedonne e in ottimi rapporti: più semplice cercare l’intesa con De Laurentiis, Cairo resiste. Non sembra contemplato al momento l’inserimento di contropartite tecniche: Cancellieri forse è l’unico in grado di attrarre Juric.

Fonte: CdS