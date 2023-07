L’obiettivo Lo Celso ha giocato con due ex Napoli. L’idea argentina risale a luglio 2022

C orsi e ricorsi. Un anno dopo. C’era un ’ estate e poi ce n’è un’altra ancora : Giovani Lo Celso è stato un ’ idea di mercato a luglio 2022 e lo è anche ora, a distanza di dodici mesi e dopo l ’ addio di Ndombele. Destini incrociati, quelli dei due centrocampisti: entrambi sono di proprietà del Tottenham ed entrambi sono rientrati a Londra, alla base, dopo una stagione trascorsa in prestito in giro per l’Europa . Lo Celso, per la precisione, ha giocato in Liga con il Villarreal di Albiol e Reina da gennaio 2022 a un paio di mesi fa: il Napoli ci ha provato un annetto fa e ora s ’ è riavvicinato, ha riacceso la luce e riallacciato i contatti, nonostante i costi, i parametri elevati per il tetto-stipendi costruito da De Laurentiis : un ingaggio da circa 4,3 milioni netti f ino al 2025 . Il fatto, però, è che il ragazzo argentino di Rosario – come Lavezzi, come Messi – è reduce da un ’ annata non esattamente brillante e fortunata: a novembre, infatti, è stato addirittura operato per superare un grave problema muscolare rimediato al bicipite femorale della gamba destra che l ’ ha costretto a saltare il Mondiale in Qatar con l ’ Argentina. Una beffa colossale, considerando la vittoria della Seleccion. Ma tant ’ è. In attesa del mercato: la corte dei campioni d ’ Italia, tutto sommato, è sempre un motivo di vanto. Fonte: CdS

