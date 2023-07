Il Mattino – Dimaro, la festa è iniziata, con l’effetto scudetto ben visibile

Il Napoli è a Dimaro da ieri per il primo dei due ritiri di preparazione alla nuova stagione calcistica. Da subito la cosa predominante è stato l’entusiasmo dei tifosi, l’enorme numero di persone già arrivate in Val di Sole e la voglia di ricominciare con la squadra Campione d’Italia. Il Mattino scrive proprio in merito al grande entusiasmo azzurro: “L’effetto scudetto c’è e si vede. Qui tutti sono in attesa dell’invasione che inizia stamane, con il primo allenamento allo stadio di Carciato (sono attesi 1300 spettatori già alle 10), sovrastato da una gru perché c’è una scuola in costruzione proprio a ridosso dell’impianto. Dimaro si trasforma e si piega alle esigenze dei tifosi in adorazione. I prezzi sono ai livelli di Madonna di Campiglio, c’è un trenino con due vagoni per portare i tifosi allo stadio e anche lo store azzurro è diventato il triplo rispetto a quello di sempre. Valentina, la figlia del patron, si diverte a vendere (e ne vende tante) in prima persona le nuove maglie col tricolore mentre una parte del prefabbricato è occupato dal gioiello dei desideri, dalla Coppa dello scudetto, quella alzata al cielo da Di Lorenzo, una meraviglia che è stata realizzata e creata dalla Iaco Group di Avellino. Un peccato che non ci siano delle miniature di questo trofeo sugli scaffali, perché le richieste sono tante e sarebbe stato un oggetto che molti avrebbero comprato per poter conservare come ricordo dello storico campionato vinto dopo 33 anni di attesa”.

Factory della Comunicazione