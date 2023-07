Fumata nera. Anche per i diritti tv di Coppa Italia e Supercoppa fuori Rai e Mediaset

Fumata nera. Anche per i diritti tv di Coppa Italia e Supercoppa, come per quelli della Serie A, si procederà con le trattative private. Ieri, infatti, sono state aperte le buste presentate da Mediaset e Rai ed entrambe, come previsto, hanno offerto meno dei 62 milioni di euro indicati come prezzo minimo, ritenuto troppo alto anche a fronte del cambio di format della Supercoppa. Si sarebbero fermate tra i 50 e i 55. Non è stato ancora fissato un inizio per le nuove contrattazioni. La nuova assemblea verrà convocata per il 26 o il 27 luglio. L’orientamento sarebbe quello di slittare a settembre. Del resto, ad oggi, la priorità è la Serie A, per cui, peraltro, esiste una scadenza, ovvero il prossimo 2 agosto. Quindi prima si concluderà quella partita e poi si cambierà tavolo. Fonte: CdS

