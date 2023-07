Rileggi il live – Dimaro, la squadra accolta da oltre 1000 tifosi

Rileggi il live dell’arrivo del Napoli a Dimaro Folgarida, per il dodicesimo anno consecutivo ospite in Val di Sole per il ritiro pre-campionato.

20:40 – Una vera e propria standing-ovation per i calciatori del Napoli arrivati a Dimaro. Rosa in formazione ridotta in attesa di altri elementi, molti big, che arriveranno alla spicciolata nei prossimi giorni in Val di Sole. Fra i calciatori più acclamati sicuramente Mario Rui, Juan Jesus, Lozano e a sorpresa Gianluca Gaetano che punta ad una stagione di consacrazione dopo l’ottimo finale di stagione scorso. Applausi anche per Garcia, incitato al coro di “Rudi Rudi!”. Il tecnico francese domani “esordirà” a Dimaro dirigendo il primo allenamento ufficiale, aperto al pubblico, allo Stadio di Carciato intorno alle 10.



20:30 – Ecco finalmente gli azzurri! Entra l’autobus nel vialetto finale che porta all’ingresso secondario dello Sport Hotel Rosatti. Cori, applausi e trombette per i Campioni d’Italia!

20:15 – L’autobus è a Cles, entro 15 minuti sarà a Dimaro pronto ad attraversare la folla festante davanti all’albergo.

20:00 – Sono oltre 1000 i tifosi azzurri assiepati qui davanti al vialetto dell’ingresso secondario dell’Hotel Rosatti. Sono arrivati anche Diego e Bianca Decarli della Nicer Communication, ufficio stampa che si interfaccia col Napoli da anni durante i ritiri pre-campionato qui in Val di Sole.

19:30 – Traffico sull’Autostrada del Brennero, gli azzurri tardano a raggiungere Dimaro Folgarida. L’arrivo è previsto oltre le 20. Qui all’esterno del Rosatti, anche quest’anno quartier generale azzurro, la folla è in attesa dei beniamini.

19:10 – Da circa 30 minuti il Napoli è partito da Verona in direzione Val di Sole

Oltre a un gruppo di giovani aggregati, della prima squadra ci sono: Juan Jesus, Demme, Lozano, Politano, Olivera, Mario Rui e poi ancora Gaetano, Zedadka e Zanoli. Stamane nuova seduta di gruppo poi nel pomeriggio partenza per il ritiro in Trentino, a Dimaro, dove la squadra si fermerà fino al 25. In ordine sparso, fra il 18 e il 20, arriveranno i nazionali e ovviamente il più atteso è Victor Osimhen

Ci siamo anche quest’anno pronti ad accogliere la squadra

Dal nostro inviato Alberto Caccia