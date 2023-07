Napoli – Giocatori a rischio panchina, ci sono dei precedenti

E’ tempo di capire chi resterà in azzurro e chi invece vorrà partire, ed il presidente De Laurentiis è stato chiaro su questo. Il rischio per chi non volesse rinnovare sarebbe quello di restare fino a scadenza in panchina, come è accaduto per altri, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Ci sono dei precedenti che fanno riflettere. In condizioni simili Arek Milik, che nella primavera 2020 rifiutò un rinnovo da 4 milioni netti per andare a scadenza nel 2021, fu messo letteralmente fuori rosa dall’inizio della stagione fino a dicembre. Poi a gennaio accettò la destinazione Marsiglia per non restare fermo. E nell’estate scorsa toccò a Fabian Ruiz, anche lui a un anno della scadenza e che non voleva rinnovare: fu messo da parte e non giocò nemmeno le amichevoli a Castel di Sangro, senza mettere piede in campo nelle prime due di campionato, prima di passare a fine agosto al Psg”.

Factory della Comunicazione