Montefusco, ex Napoli: “Elmas non può essere il sostituto di Lozano”

Vincenzo Montefusco, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Elmas sostituto di Lozano? Per me Elmas è una mezzala, non lo vedo come esterno d’attacco. Può prestarsi in sporadiche occasioni a fare un ruolo diverso da quello naturale, ma non in modo continuativo.

Garcia tra 4-3-3 e 4-2-3-1? Garcia è un allenatore intelligente, dalla grande esperienza: non credo cambierà il modo di giocare del Napoli. Andrà solo a trovare delle soluzioni alternative a partita in corso, quando magari il match richiede degli accorgimenti tattici particolari per permettere agli azzurri di uscire da qualche difficoltà. Lo spartito tattico, però, resterà lo stesso: anche perché De Laurentiis lo sostituirebbe subito, dal momento che il Napoli l’anno scorso era una macchina quasi perfetta e sarebbe un suicidio cambiare tutto. Alternativa ad Anguissa? Sicuramente arriverà, il Napoli prenderà il sostituto di Ndombele. Io credo che gli azzurri non lasceranno partire tanti giocatori oltre Kim. Unica incognita è rappresentata da Osimhen, che di fronte ad un’offerta monstre verrà ceduto e, in quel caso, dovrebbe essere sostituito adeguatamente. Prima di giudicare, occorre attendere la fine dei due ritiri, quando sarà chiara la rosa a disposizione di Garcia”

Factory della Comunicazione