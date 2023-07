Il Mattino – Il vento dell’Arabia soffia su Zielinski: il Napoli ha già pronta l’alternativa

No, non può essere solo un caso. Da Peter (O’Toole) a Piotr (Zielinski)è un attimo. E allora eccoci pronti per la versione in salsa napoletana di Lawrence d’Arabia. Perché oramai non ci sono più misteri a riguardo: il jolly polacco del Napoli è finito dritto dritto nel mirino dell’Al-Hilal, il club arabo che sta facendo shopping compulsivo in Europa. Non c’entrano nulla i saldi estivi, perché gli arabi non si pongono mica il problema di spendere 10 o 20 milioni in più. Se vogliono, prendono. O almeno questa è l’impressione che stanno dando in questa torrida estate caratterizzata da temperature desertiche, quasi a voler farci abituare tutti alla colonizzazione da parte del calcio saudita.

Factory della Comunicazione

LA TRATTATIVA

Milinkovic-Savic e Brozovic il nuovo obiettivo degli arabi è diventato Piotr Zielinski. Al momento il Napoli non ha ricevuto telefonate con il prefisso +966, però l’entourage del giocatore è stato già contattato dall’Al-Hilal che intanto si è già assicurato Milinkovic dalla Lazio. Sul piatto è stato offerto un ricchissimo contratto: triennale da 12 milioni di euro a stagione, cifre che probabilmente Zielinski non potrebbe mai guadagnare se rimanesse in Europa anche per i prossimi 20 anni. E allora chissà che davvero sulla bilancia possano pesare più i soli che le emozioni. Dopoil nuovo obiettivo degli arabi è diventato. Al momento ilnon ha ricevuto telefonate con il prefisso +966, però l’entourage del giocatore è stato già contattato dall’Al-Hilal che intanto si è già assicurato Milinkovic dalla Lazio. Sul piatto è stato offerto un ricchissimo contratto: triennale da 12 milioni di euro a stagione, cifre che probabilmente Zielinski non potrebbe mai guadagnare se rimanesse in Europa anche per i prossimi 20 anni. E allora chissà che davvero sulla bilancia possano pesare più i soli che le emozioni.

Piotr ci pensa, eccome se ci pensa. Perché un’offerta del genere rischia quasi di non farti dormire più la notte. Perché un’offerta del genere ti può davvero cambiare la vita. Di sicuro il Napoli dovrà accettare l’eventuale offerta dell’Al-Hilal (dove Piotr ritroverebbe anche l’ex compagno in azzurro Koulibaly) e non valuta il giocatore meno di 25 milioni. Intanto proprio ieri Zielinski ha postato una foto sui social con una frase leggermente polemica: