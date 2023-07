Il futuro di Lozano può dipendere anche da Garcia

Potrebbe essere uno dei partenti, ma grandi richieste per Hirving Lozano non stanno arrivando, anche per questo, e non solo, il messicano potrebbe decidere di restare in azzurro. Ma la Gazzetta dello Sport, sottolinea oggi ancora un altro aspetto che riguarda la decisione del Chucky sul suo futuro. “Chucky Lozano invece sta riflettendo su cosa fare. Il suo obiettivo è quello di arrivare al top ai Mondiali del 2026, che si disputeranno anche in Messico. Per questo motivo non ha voluto prendere in considerazione offerte che arrivano del suo Paese. Vuole restare in Europa ma al momento non ha grandi offerte. De Laurentiis, che sa usare bastone e carota, ha lanciato un altro messaggio al suo giocatore, nei giorni scorsi: «Non credo che Lozano sia uno stupido e quando arriverà il momento di incontrare il suo nuovo allenatore e di essere concentrato, capirà che probabilmente è meglio prolungare il suo contratto o è meglio provare altri luoghi». Ieri Chucky ha parlato con Garcia. Vedremo se scatterà il feeling e se la nuova agenzia Unique Sport Group deciderà di trattare col Napoli”

