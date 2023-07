Fedele sicuro: “Ritardo nella pratica Kim? Vi dico il perchè”

Enrico Fedele, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Ritardo nella pratica Kim? Si tratta forse di tattica per provare a risparmiare qualcosa sulla clausola, che si aggira intorno ai 46-48 milioni più una percentuale che va riconosciuta alla squadra che ha formato il calciatore o per dilazionare il pagamento della clausola stessa, che di solito va versata in un’unica soluzione. Kilman in pole per il post Kim? Pensavo che Itakura potesse essere il calciatore più appetibile, non con lo stesso strapotere fisico di Kim, ma con un potenziale positivo anche per l’internazionalizzazione del club, che resta uno degli obiettivi di De Laurentiis. La riconferma di Meret come primo portiere? Non è il mio portiere preferito, pur avendo ottima tecnica. Per me, però, difetta in personalità”.

Factory della Comunicazione