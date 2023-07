Assemblea di lega, oggi a Milano si valutano offerte per i diritti TV

Come previsto, saranno Mediaset e Rai a contendersi i diritti tv di Coppa Italia e Supercoppa per il triennio 2024-27. Ieri hanno presentato le buste con le rispettive offerte. Oggi, in occasione dell’Assemblea in programma nel pomeriggio (in videoconferenza), verranno esaminate e i club decideranno come procedere: assegnare al migliore offerente, oppure proseguire con le trattative private. Il nodo è il prezzo minimo che è stato alzato a 62 milioni di euro, contro i 42 del triennio precedente. Allora, il Biscione riuscì a spuntarla offrendo 48 milioni.

Giusto la settimana scorsa, però, Piersilvio Berlusconi aveva spiegato che la quota indicata da via Rosellini era eccessiva e che non garantiva di spingersi così in alto. Rumors a proposito dell’offerta Rai sono più o meno in linea, quindi c’è da credere che sul tavolo ci saranno proposte inferiori a 62 milioni. Nella riunione di oggi ci sarà anche un aggiornamento sulle trattive private già in corso per i diritti della serie A. Gli interlocutori sono Dazn, Sky e la stessa Mediaset, che punta alla gara in chiaro. La speranza della Lega è che, con il varo della legge anti-pirateria, i broadcaster aumentino la posta, arrivando ai numeri desiderati dai club. Il limite ultimo resta il 2 agosto.