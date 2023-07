Orsi: “Per Meluso e Garcia non facciamo paragoni e lasciamo lavorare”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nando Orsi, ex calciatore e compagno di Meluso

“Meluso è l’uomo giusto per un Napoli campione d’Italia. Quando arrivò Giuntoli ci facevamo le stesse domande. I grandi giocatori non li comprano i direttori sportivi, per quelli basta pagare. Meluso è un bravo ragazzo, si è sempre parlato bene di lui, conosce il calcio e va in giro ad osservare giocatori. Sulle qualità di uomo e di professionista non ho dubbi è molto competente. Poi è chiaro che sarà giudicato per quello che farà. Il direttore sportivo è un altro mestiere. Meluso ha giocato quando il calcio era diverso per cui aver giocato in serie A aiuta, ma in questo momento storico in cui bisogna avere idee diverse, devi conoscere tanti giocatori e posso assicurarvi che Meluso li conosce. Non solo Milan, Inter e Juventus, anche la Lazio si è indebolita perché ha perso un giocatore importante come Milinkovic-Savic. Quest’anno al primo e al secondo posto sono arrivate le squadre più belle del campionato. Andare in Arabia solo per soldi non mi convince. Alla fine, la competitività è ciò che muove il calciatore ecco perché non credo a questo movimento. Le uniche certezze che sono rimaste nel calcio sono i campionati competitivi e lo sono da anni. Garcia è un allenatore capace, importante sarà non fare paragoni e lasciarlo libero anche di sbagliare perché Garcia ha le sue idee e deve poterle esprimere”.