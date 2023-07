Mercato azzurro: chi va, chi viene e chi torna!

Ricapitoliamo le ultime notizie sul mercato del Napoli, in entrate ed in uscita. La situazione attraverso il mattino.it: Gollini resta a Napoli, vicinissima la conclusione dell’accordo con l’Atalanta e l’ufficializzazione dell’operazione: fissato un nuovo prestito per il portiere con riscatto tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Sarà ancora lui il vice-Meret, dopo la stagione dello scudetto. Vicino anche l’arrivo di Faraoni, il terzino destro del Verona individuato come vice Di Lorenzo. Il giovane Zanoli andrà in prestito al Genoa. Subito dopo la formalizzazione dell’accordo del Bayern Monaco per Kim il Napoli stringerà per il difensore centrale da affiancare a Rrahmani. In pole position c’è l’inglese Kilman del Wolverhampton, il Napoli proverà a chiudere la trattativa intorno ai 30 milioni.

