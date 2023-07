Meluso non è l’uomo all’improvviso: ADL lo segue dal 2021…

Come accade sempre più spesso, lui annuncia e spiazza tutti. E’ fatto così, Aurelio De Laurentiis, il signore dei colpi a sorpresa. Sì, perchè, inutile negarlo, il nome di Mauro Meluso, come ds del Napoli, non era stato anticipato ne previsto da nessuno. Ma dire che si tratti di un “signor nessuno” significa non conoscere il calcio. In più, riservato, non amante delle prime pagine, a contatto con campo e calciatori è il profilo del manager che piace al patron azzurro. Il presidente partenopeo già lo aveva “attenzionato”, perchè lui, nonostante sembri il contrario, non fa le cose all’ improvviso…Scrive Il Mattino: “In realtà, non è un nome che arriva all’improvviso: già nell’inverno del 2021 si parlava di una simpatia di De Laurentiis per il ticket spezzino, Italiano-Meluso. Meluso, infatti, era il ds dello Spezia che sbancò l’allora Maradona: il patron scese nello spogliatoio per fare i complimenti a Italiano e prese il numero del ds. Con cui iniziò uno scambio di messaggi. Poi rimase Giuntoli e arrivò Spalletti. Lui per festeggiare quella salvezza con lo Spezia fece 100 km in bici per un voto alla Madonna di Loreto, la Madonna nera.”

