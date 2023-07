Marchetti: “Serviva un raccordo tra società e proprietà, Meluso è uomo azienda”

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre condotto da Dario Sarnataro: “Meluso credo sia una soluzione a sorpresa anche per lui. Meluso, che conosco da tanto tempo, è persona estremamente seria, capace, è uomo azienda molto competente, conosce i giocatori e si è aggiornato anche negli ultimi due anni. È chiaro che si misurerà con una dimensione decisamente più alta rispetto a quella cui era abituato. Ha avuto risultati più che ragguardevoli perché raggiungere promozioni o salvezze con squadre più piccoline significa vincere e vincere non è mai facile. Sarà a disposizione del Napoli ed avrà a disposizione uno staff che funziona. Meluso è una figura che serviva perché serviva un raccordo tra la società e la proprietà. Per quanto riguarda Osimhen, rispetto alle informazioni che abbiamo noi, il Manchester United in Italia sta guardando più all’Atalanta che al Napoli orientandosi verso Hojlund. Il Real Madrid credo che stia aspettando l’evoluzione della vicenda Mbappé, obiettivo non dichiarato ma palese del Real. Per questo indichiamo il PSG come pericolo più grande. Detto questo, però, non è detto che queste squadre – anche se possono formulare offerte importanti – riescano ad offrire l’ormai famosissimo “duecentino” al Napoli. Caprile sarà un’operazione che verrà gestita dal Bari. Quindi è il Bari che risolverebbe la questione con il Napoli del 50% a futura rivendita per poi cedere il giocatore in prestito all’Empoli. Questo, almeno, è quello che sappiamo noi. Gollini rimarrà a Napoli. Il 15, ovvero dopodomani, scade la clausola di Kim ma non ci sono problemi, andrà al Bayern Monaco. Non ne ho mai avuto dubbi. Il Napoli su Kilman c’è a prescindere e credo che possa fare un’offerta così come credo che gli altri club al Napoli chiedano qualcosina in più rispetto al valore reale dei giocatori. Nel tentativo di evitare questo, credo che il Napoli allarghi la manovra a più calciatori proprio per tenere bassi i prezzi”.

