Lazio interessata, Al Ahly in pressing: il futuro di Zielinski non sembra azzurro

Dopo le parole del presidente un paio di giorni fa, si parla con più insistenza del futuro di Zielinski. Il polacco ha sempre detto di voler restare in azzurro, ma adeguarsi a tagli notevoli sembra difficile, soprattutto se le sirene arabe parlano di tanti, tantissimi petrol-dollari… Su Il Mattino, in merito alla sua situazione, si legge: “Per lui si è mosso in maniera forte l’Al Ahly, club arabo ha pronto un maxi ingaggio da 12 milioni a stagione per tre anni. Si attendono sviluppi della trattativa con l’offerta al Napoli (cifra tra i 20 e i 25 milioni). E c’è sempre in corsa la Lazio che punta su di lui per la sostituzione di Milinkovic Savic che giocherà in Arabia Saudita all’Al-Hilal. Se il polacco andasse via il Napoli dovrebbe stringere per il sostituto: le due idee principali restano quelle di Samardzic dell’Udinese e Gabri Veiga del Celta Vigo. Seguito anche Tousart del Hertha Berlino, club tedesco che è interessato a Demme, scambio possibile. E il Napoli segue anche Maxime Lopez del Sassuolo: dipenderà dal numero di uscite a centrocampo, certa per il momento è solo quella di Ndombele che non è stato riscattato dal Tottenham.”

Factory della Comunicazione