Diritti tv stagione 2023-24, pubblicata la documentazione per la commercializzazione dei diritti audiovisivi

Nel corso dell’Assemblea dei club della Serie A Femminile, che si è svolta mercoledì 12 luglio a Roma, sono stati approvati i documenti per la commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa per la stagione 2023-24.

PACCHETTO CAMPIONATO IN CHIARO, COPPA ITALIA E SUPERCOPPA

È pubblicato l’invito a presentare offerte per la commercializzazione dei diritti audiovisivi (dirette mercato nazionale), per la stagione sportiva 2023-24, per i seguenti pacchetti di dirette esclusivi:

Pacchetto campionato in chiaro;

Pacchetto Coppa Italia e Supercoppa.

Il documento è consultabile a questo link

Il termine finale per la presentazione delle offerte, nelle modalità e nelle forme indicate dall’invito, è fissato per le ore 12.00 del 25 luglio 2023.

PACCHETTO NON ESCLUSIVO “PAY”

È pubblicata l’offerta al mercato per la commercializzazione dei diritti audiovisivi (dirette mercato nazionale), per la stagione sportiva 2023-24, per il pacchetto di dirette non esclusivo campionato “PAY”.

Il documento è consultabile a questo link

Il termine finale per l’adesione all’offerta, nelle modalità e nelle forme ivi indicate, è fissato per le ore 12.00 del 25 luglio 2023.

DIRITTI INTERNAZIONALI

The FIGC Women’s Football Division “Serie A” informs that a request for proposal regarding the international package, including media rights and betting rights for the 2023-2024 season, is published at this link.

The deadline for submitting the proposals by the interested parties is 12:00 p.m. CET of July 25th 2023.

Fonte: Figc