Senza Milinkovic, Zielinski è ancor più una priorità per Sarri

Accordo totale, Sergej Milinkovic in Arabia e al via la nuova Lazio. Qeella per cui il comandante Maurizio Sarri vuole Piotr Zielinski. Ne scrive La Gazzetta dello Sport: “Il polacco è in scadenza tra un anno, ma non ci sono spiragli per il rinnovo. È già sceso in campo Lotito per parlarne con De Laurentiis: più di un semplice contatto tra presidenti. Un’operazione che si prospetta da almeno 25 milioni di euro. Zielinski è una priorità per Sarri, ma la somma richiesta sta imponendo qualche valutazione in più in rapporto all’età (29 anni) del centrocampista. […] Sarri però insiste per Zielinski. La destinazione laziale è stata prospettata da mesi al polacco che ora ha avuto pure una maxi-offerta dall’Arabia (Al-Ahli con triennale da 12 milioni a stagione) che potrebbe prendere il sopravvento. Ad ogni modo, Sarri confida di avere Zielinski come perno del nuovo centrocampo. Anche se col polacco il Comandante dovrà procedere a una sorta di riconversione tattica per collocarlo nella posizione di Milinkovic. Zielinski è abituato a muoversi sulla sinistra del centrocampo. Sull’altro versante ha giocato appena tre volte negli ultimi otto campionati. Sarri però conosce benissimo Zielinski per adattarlo sulla destra”

Factory della Comunicazione