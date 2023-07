Palermo, l’ex vice pres. Micciché: “Felice dello Scudetto del mio amico De Laurentiis”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Guglielmo Miccichè, ex vice presidente del Palermo:

“Sono rimasto contentissimo dello Scudetto del Napoli, ma a Palermo in tanti sono rimasti felici di questo risultati. De Laurentiis poi è un mio amico, quindi non può che farmi sorridere. E ora arriverà anche un direttore sportivo che per me è un figlioccio, come Ricky Massara. Il Napoli con lui fa un grandissimo colpo per la dirigenza.

Il DS è una figura fondamentale, soprattutto in un grande club. Crea la sinergia tra la squadra e la proprietà, quindi non si scappa. La figura del direttore sportivo a Palermo nella nostra gestione è sempre stata primaria, Foschi e Massara lo hanno dimostrato negli anni. l nostro Palermo arrivò alla finale di Coppa Italia grazie ad un’organizzazione e a dei calciatori scoperti da loro. La sua specialità è trovare giocatori di grande livello, seppur poco conosciuti. L’addio di Giuntoli? Ha fatto un lavoro super al Napoli, le sue parole sono anche un po’ per ingraziarsi il pubblico di Torino. Quindi non ci darei troppo peso”.