Nazionale A Femminile – Verso il Mondiale: venerdì l’amichevole contro la Nuova Zelanda

Alle 19 locali le Azzurre disputeranno una gara a porte chiuse contro le padrone di casa, il 24 luglio il debutto con l’Argentina. Ufficializzata alla FIFA la lista delle 23 convocate. Le tre partite del girone trasmesse in diretta su Rai 1

Factory della Comunicazione

A dodici giorni dall’atteso debutto dell’Italia contro l’Argentina, prosegue la preparazione della Nazionale Femminile in vista dell’inizio dell’avventura mondiale. Prima di concentrarsi sulla gara contro le Albicelestes, le Azzurre avranno la possibilità di valutare il loro stato di forma nell’amichevole con le padrone di casa della Nuova Zelanda, in programma venerdì 14 luglio alle 19 locali allo stadio Keith Hay Park di Auckland.

Per la partita, che si giocherà a porte chiuse, Milena Bertolini farà affidamento sulle 23 Azzurre che prenderanno parte al torneo iridato. Potranno scendere in campo anche Maria Luisa Filangeri e Beatrice Merlo, aggregate al gruppo per tutto il periodo di preparazione. La FIGC, come tutte le altre federazioni, ha infatti ufficializzato alla FIFA la lista delle convocate per la fase finale della Coppa del Mondo, con il difensore del Sassuolo e l’esterno dell’Inter che rimarranno invece a disposizione della Ct fino al match con la selezione sudamericana. Se non ci saranno infortuni, le due calciatrici faranno rientro in Italia dopo la gara l’esordio, che si disputerà lunedì 24 luglio alle 18 (ore 8 italiane) all’Eden Park di Auckland.

Le tre gare del girone saranno trasmesse in diretta su Rai 1: dopo il debutto con l’Argentina, l’Italia affronterà al Regional Stadium di Wellington Svezia e Sudafrica, rispettivamente sabato 29 luglio (19.30 locali, 9.30 italiane) e mercoledì 2 agosto (19 locali, 9 italiane). La gara inaugurale del Mondiale tra Nuova Zelanda e Norvegia, in programma giovedì 20 luglio (19 locali, 9 italiane) all’Eden Park, andrà invece in onda su Rai Sport.

Le rose del Mondiale – Ieri, 11 luglio, a nove giorni dal via della manifestazione, sono state rese note le liste delle convocate delle 32 squadre presenti al Mondiale. Saranno in totale 736 le calciatrici presenti nell’emisfero australe per la nona edizione della FIFA Women’s World Cup (per consultare le rose delle nazionali clicca qui).

Rispetto all’Europeo dello scorso anno, Milena Bertolini ha confermato 13 Azzurre, le novità sono invece rappresentate da Rachele Baldi, Benedetta Orsi, Cecilia Salvai, Giada Greggi, Sofia Cantore, Benedetta Glionna e Annamaria Serturini, oltre alle giovanissime Emma Severini (classe 2003), Chiara Beccari (classe 2004) e Giulia Dragoni (classe 2006). La Roma è il club più rappresentato (8 calciatrici), seguito da Juventus (7), Fiorentina, Milan, Sassuolo (2), Inter e Barcellona (1). La calciatrice con più presenze in Nazionale è Cristiana Girelli (103): l’attaccante della Juventus è anche la più impiegata sotto la gestione Bertolini (60 caps) nonché miglior marcatrice della squadra con 53 reti all’attivo.

Fonte: Figc