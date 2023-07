Martinez: “Lo Celso al Napoli? Merita un grande club. Sul futuro di Lozano…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Daniel Martinez, giornalista di ESPN:

“Lo Celso al Napoli? Mi piacerebbe molto vederlo in azzurro, è stato solo sfortunato a perdersi un po’ durante l’ultimo Mondiale. Vederlo nell’ambiente Napoli sarebbe bello, merita un grande club. E poi noi argentini a Napoli ci stiamo sempre bene e troviamo energie che non credevamo di avere. La nuova maglia del Napoli ? E’ bellissima, lo Scudetto al centro fa grande effetto. Poi il disegno è semplice e comunque ricco di mille dettagli.

Molto bello anche vedere il logo del Napoli scavato e impresso di nascosto nel tricolore… Quello che mi ha veramente sorpreso è stata la maglia bianca col Vesuvio. Sarà una delle più vendute. Se continuerà a vestirla Lozano? E’ un dubbio che tutti abbiamo, purtroppo. A festeggiamenti fatti, ora bisogna fare delle valutazioni. Ho avuto la possibilità di parlare con De Laurentiis, che è sempre un vulcano di idee e parole.

Diceva che nel Napoli non ci sarà la possibilità di farlo arrivare a fine contratto. Quindi Lozano dovrà sedersi ad un tavolo e rinnovare oppure andare via. Non perderà Lozano a zero, ma la posizione di ADL è assolutamente logica e lo stesso calciatore sa benissimo come stanno le cose. Lozano-Garcia? Hirving è maturato moltissimo ormai, ha avuto una crescita totale e ha una capacità di sacrificio che prima non conoscevamo. E’ stato voluto da Ancelotti, ma poi si è dovuto imporre con un allenatore come Gattuso che non lo vedeva all’inizio.