Lo svedese piace al duo Micheli/Mantovani, 123 presenze, 46 reti e 33 assist!!!

Fattore Moneyball C’è da chiedersi, a questo punto, cosa c’entri tutto questo con il Napoli. È presto detto e si racchiude tutto in un nome: Jesper Karlsson, esterno d’attacco classe 1998 di proprietà dell’Az Alkmaar, un altro dei club che ha adottato questi criteri per andare alla ricerca dei talenti più funzionali. L’ha fatto direttamente attingendo da Beane in persona, che dal 2015 ne è consulente e che tre anni fa ha fatto ufficialmente il proprio ingresso in società acquisendone il 5%. Proprio per quella sessione di mercato così particolare, posticipata e ridimensionata a causa della pandemia, Karlsson viene prelevato dall’Elfsborg per la modica cifra di circa 2,5 milioni di euro e si trasferisce in Olanda. Per chi si muove in questo modo, è difficile pensare alla casualità di un’operazione. L’attività di scouting si è presto dimostrata particolarmente accurata. Karlsson ha migliorato il rendimento personale, nelle 123 presenze collezionate all’Az Alkmaar ha totalizzato 46 reti e 33 assist. Quest’anno, nonostante due infortuni muscolari che ne hanno limitato l’utilizzo all’inizio e alla fine della stagione, è arrivato a 13 gol e 8 passaggi decisivi serviti ai compagni, nelle 33 partite disputate in tutte le competizioni. Si comprende dunque come Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, che per il momento si stanno occupando delle trattative del Napoli, l’abbiano adocchiato, insieme alla Lazio. Fonte: Gazzetta

