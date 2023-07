Il nuovo Ds azzurro? O italiano o tedesco. Alto gradimento di AdL per Frederic Massara

Non è vero e, infatti, conviene non crederci: «Per quanto sia importante la figura di un diesse non è centrale. E noi non ne abbiamo bisogno, c’è un management che fa squadra». La sera in cui Aurelio De Laurentiis la buttò lì, vistosamente infastidito, il direttore sportivo stava ancora in casa, plasticamente defilato, la strategia della tensione non aveva ancora raggiunto vette altissime, e comunque la funzione venne considerata marginale. Ma queste sono le amabili bugie del calcio, probabilmente nelle fasi di collera acuta, e in quel momento la dialettica impose ad Adl di orientarsi secondo gusti personalissimi. La poltrona è ancora vacante, i regolamenti e le scadenze – del campionato e per l’Uefa – consentono di temporeggiare e De Laurentiis, che da plenipotenziario s’è accollato anche le responsabilità del mercato di questo periodo di transizione, ha avviato il personalissimo casting: appuntamenti in serie, per conoscere e assumere sensazioni, poi le riflessioni che servono. Il diesse che piace di più, che ha una carriera di spessore, che ha una discrezione graditissima ad Adl è Frederic Massara (54 anni), praticantato di lusso con Walter Sabatini al Palermo e alla Roma, poi con lui coordinatore ad ondeggiare tra Inter e Jiangsu Suning, e poi con Maldini al Milan, fino a qualche mese fa. Massara è libero, ha uno stile facilmente riconoscibile, un profilo eternamente basso, ed è un’idea che sta lì, tra i pensieri sparpagliati del presidente. Che però ha guardato anche all’estero, anni fa rimase colpito, e anche tanto, dalla personalità di Markus Krösche, incrociato con l’Eintracht Francoforte, divenuta una tentazione per poter avere al fianco un dirigente al quale consegnare il ponte che collega l’allenatore con la società, dunque con se stesso. Ma gli esami continuano. Fonte: CdS

