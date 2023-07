Il Mattino – Osimhen-Napoli, il punto della questione è lo stipendio

Il Napoli dovrà sistemare la questione rinnovo Osimhen prima dell’inizio della nuova stagione, sono continui infatti i contatti con ‘agente del nigeriano. Il punto della questione, stando a quanto scrive oggi Il Mattino, è lo stipendio offerto dal PSG, 12 milioni a stagione per 5 anni. “Calenda, che ha già fatto intendere, nei giorni scorsi, dopo l’ultimo summit, che l’offerta parigina c’è ma non si spinge oltre la soglia dei 110 milioni di euro. A quel prezzo, quasi la metà del prezzo giusto di De Laurentiis, lo sa bene il manager del nigeriano, Osimhen non va da nessuna parte. E la cosa non fa fare salti di gioia all’entourage di Osi. Ma sia chiaro: neppure la proprietà qatarina del Psg è così folle da spingersi a queste cime tempestose. Victor non vuole rompere con il Napoli, non vuole andare allo scontro: se ci sono le condizioni giuste per un addio, lui andrà via. Sennò resterà con il sorriso. Al contrario di Spalletti, è convinto che qui possa continuare il ciclo vincente iniziato con lo scudetto. Ma è sedotto, sconvolto, dalla disponibilità finanziaria del Psg e dall’ingaggio che i parigini iniziano a fargli annusare: 12 milioni netti all’anno. E per 5 anni. Ecco, il crocevia della questione è tutta attorno allo stipendio: perché Osimhen è blindato da un altro biennale da circa 4 milioni, a distanze abissali da quello che emiri, sceicchi e tycoon vari possono garantire. In Italia, e questo è il segnale, Osimhen è fuori mercato. Per tutti. Non c’è club che possa permetterselo. Il che dà anche la dimensione della difficoltà della nostra serie A ad essere competitiva con gli altri tornei del Vecchio Continente”.

Factory della Comunicazione