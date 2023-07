Caira: “Scetticismo su Garcia? Va conservato ottimismo e realismo”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, ex direttore sportivo della: “ Rudi Garcia ? È facile essere scettici dopo un risultato come quello raggiunto dal. Qualsiasi cambiamento comporta scetticismo, ma va conservato l’ottimismo ed il realismo. Il gruppo squadra è fondamentalmente lo stesso, eè un ottimo allenatore, bravissimo nella gestione dello spogliatoio, pacato e capace di farsi valere quando serve. È un tecnico sicuramente diverso da, ma essere addirittura scettici. Quando arrivi in una società importante come il, che non ha vinto ma stravinto, indubbiamente non è facile. Tuttavia, credo che il filo conduttore sia la società. Starà al tecnico garantire il contributo decisivo. Sono in molti ad essere disfattisti ma, se il disfattismo deve essere quello dello scorso anno ben venga.è un giocatore molto richiesto. Ha avuto anche delle proposte importanti dalladove, però, il calciatore non è voluto andare. Molto dipenderà dalle situazioni di mercato dellaè uno di quei calciatori sacrificabili per motivi economici. Dal punto di vista tecnico il club giallorosso vorrebbe ancora puntare su quella che è ritenuta una pedina di valore, ma potrebbe essere ceduto per esigenze finanziarie., a Roma, si trova non bene ma di più. Ilè una squadra indubbiamente importantissima, ma non dobbiamo dimenticarci che il prossimo anno giocherà soltanto la. L’argentino, in un’età ormai matura, ha l’opportunità di rimanere acon un allenatore che punta su di lui.sarebbe capace di andare via dail giorno dopo l’addio di… La dieci a? Sarebbe assolutamente meritata. Si parla del minutaggio, ma è la qualità della presenza che fa la differenza. D’altronde, le ultime due stagioni dihanno raccontato di un calciatore che è riuscito a fare la differenza anche solo in dieci minuti. La sua qualità garantisce maggiore disimpegno anche da parte dei compagni, e riesce a fare la differenza in campo. Le parole di? Cosa vi devo dire (ride n.d.r). Io sono sempre stato un grandissimo imparziale, pur dicendo sempre quel che penso. Sono arrivato allapur dichiarando la mia fede calcistica e la mia passione per i giallorossi. Il mio nome è circolato con maggior insistenza per la, e non avrei rifiutato un’avventura in biancoceleste. Un professionista, d’altronde, è chiamato a garantire il suo lavoro a prescindere dalla propria fede calcistica.ha, infatti, raggiunto risultati incredibili con il. Vi racconto un aneddoto, eravamo incon lamentre ladisputava la finale dicontro il, sapete chi stava per entrare nel televisore nel vedere la sfida dei giallorossi?! Nessuno lo avrebbe mai detto. A mepiace molto“.