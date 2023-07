RPN – Il futuro di Osimhen è in stand by. PSG irretito dalla “sfida” lanciata da De Laurentiis

Ieri durante la presentazione delle nuove maglie del Napoli, il presidente De Laurentiis ha risposto a chi gli chiedeva se Osimhen quella maglia l’avrebbe vestita quest’anno, riferendosi alle voci di mercato, ed la rinnovo non ancora arrivato per il nigeriano. Per lui Osimhen resta al Napoli a meno che qualche club non abbia intenzione di sborsare la cifra da lui richiesta di 180 milioni. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, il rinnovo tra il nigeriano ed il Napoli non decolla e al momento resta in stato di stand-by. Anzi, fonti molto vicine al Paris Saint-Germain ci assicurano: l’entourage attende l’affondo del club francese, a sua volta irretito dalle parole quasi di sfida di De Laurentiis e pronto a soddisfare quasi per intero le richieste azzurre in caso di cessione di Mbappé. Una vera trattativa, tuttavia, non è ancora sbocciata. Sono giorni e saranno settimane di schermaglie importanti, in attesa di capire se esploderà un tira e molla tra le due società e chi rappresenta l’ex Lille. L’unica cosa certa, al momento, è la volontà del PSG: inseguire Osimhen come principale rinforzo in attacco.

Factory della Comunicazione