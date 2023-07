Padovan: “Ad oggi nessuno è all’altezza di Osimhen! Garcia farà bene al Napoli”

Nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ su Radio Crc è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan:

“All’altezza di Osimhen ad oggi non c’è nessuno, se non due o tre che sono inamovibili. I soldi che chiede De Laurentiis, non glieli può dare nessuno, nemmeno il Psg. Oltre il mese di luglio non si può andare e credo che Osimhen se parte, poi fai fatica a rimpiazzarlo per cui è necessario far valere quel patto: resti ancora un anno, ci fai vincere ancora e poi ti mettiamo sul mercato. Squadra che vince e lo fa come ha vinto il Napoli deve essere solo ritoccata nei ruoli in cui c’è necessità. C’è necessità in difesa, serve un centrale dal valore di Kim e poi le alternative si trovano sul mercato.

Il Napoli deve ripartire con questo organico leggermente ritoccato e poi partirà davanti alle altre e non perché ha vinto, ma per come ha vinto. Le altre non stanno facendo chissà quale mercato. L’Inter ad esempio ha preso Frattesi, Thuram ma chi sta partendo? Ne sono partiti 5 e 4 erano titolari fissi. Ieri sono cominciati anche i ritiri per cui i tempi non sono neanche così ampi per fare tante operazioni e oltretutto soldi non ce ne sono“.