Kim, Zielinski, Lozano, parliamo di eventuali sostituti: la parola a Schira

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto:

Il Napoli riuscirà a portare il sostituto di Kim già a Dimaro? “Le tempistiche sono sempre un po’ particolari. Il Napoli, in questo momento, ha certamente alcuni candidati. Le Normand, che è un ottimo giocatore, prevede un esborso ritenuto eccessivo. Kilman è il preferito, nonostante una prima offerta rifiutata. Sutalo è uno dei profili sondati e per cui c’è stato già un contatto. Per il difensore della Dinamo Zagabria i prezzi sono abbordabili e potrebbe costituire una soluzione. Il mercato italiano è da escludere, i prezzi sono sicuramente eccessivi. Basti pensare alle valutazioni di Schuurs e Scalvini, prezzi più che gonfiati e che non giustificano, al momento, un simile investimento”

Zielinski può rinnovare con il Napoli? “Il rinnovo al ribasso proposto dal Napoli non è una soluzione che il procuratore è incline ad accettare. È vero che Sarri lo prenderebbe domani mattina, ma è anche vero che c’è una grande offerta dall’Arabia di dodici milioni all’anno. È chiaro, dunque, che delle riflessioni andranno fatte. Il polacco sta bene al Napoli, ma è comprensibile che non voglia decurtare il proprio ingaggio. La richiesta è quella di un ingaggio intorno ai quattro milioni e mezzo, ed in tal senso l’Arabia potrebbe costituire il pericolo per impoverire ulteriormente il nostro campionato di un altro grande centrocampista”

Quale potrebbe essere il sostituto di Zielinski? “Si è fatto il nome di Gabi Veiga ma, per cifre ed ingaggio, credo sia un calciatore destinato ad andare in Premier League. Un po’ come accaduto per Arda Guler. Ai partenopei piace molto Samardzic. È un nome che avrebbe anche i parametri giusti per il Napoli. Un 2002 che può costituire un affare da concretizzarsi con un esborso intorno ai venti milioni”

Anche Lozano può essere in partenza? “Quando Lozano cambia procuratore, lasciando il gruppo Raiola ed affidandosi a Gordon Stipic, lo fa con la prospettiva della Premier. Riuscirà a giungere in Premier League? Non lo so… Gli va riconosciuta la fermezza nel voler rifiutare le proposte arabe, volendo rimanere nel calcio europeo. Al momento, però, la soluzione non c’è. Il presidente è stato chiaro nel ribadire il rifiuto di tenere giocatori a scadenza”

Karlsson alternativa a Lozano? “E’ una delle tante idee della società azzurra, con un costo intorno ai quindici milioni. È stato seguito anche Kubo, tenendo presente l’ambizione del presidente di aprire il brand ai mercati del Sol Levante. Anche Yeremi Pino del Villareal è un profilo che il Napoli gradisce. In questo discorso bisogna porre attenzione anche al futuro di Politano”

Dobbiamo credere a de Laurentiis quando dice che Osimhen resterà in azzurro a meno di offerte irrinunciabili? “Dobbiamo credergli perché il presidente pone già l’alternativa nella risposta. Ha confermato, infatti, la permanenza del nigeriano, ma ha anche ribadito che dinnanzi alla cosiddetta ‘offertona’ il Napoli cederebbe il proprio nove. Non resta che capire quale sarebbe l’ammontare di tale offerta, ma è chiaro che in tal senso il pericolo principale sarebbe costituito dal Paris. Il Bayern si è chiamato fuori, mentre in Inghilterra sembrano orientati su, altri attaccanti. È difficile che i francesi arrivino ai duecento dichiarati, ma con la cessione di Mbappé i parigini potrebbero arrivare ai 150 difficili da rifiutare. Sarebbe complicato anche trattenere il calciatore che, a Parigi, potrebbe ambire ad ingaggi importanti. Ciò detto, mi auguro che il Psg possa puntare attaccanti come Kolo Muani e Dembelè, di cui la stampa francese parla. Sarebbe una grande, ennesima, perdita per il nostro calcio”