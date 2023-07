Fedele, dir. sportivo: “De Laurentiis merita fiducia, ma non faccia come Icaro”

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte: “Dopo Giuntoli chi arriva? Anche sul Roma ho scritto che i tempi sono cambiati, che il ruolo del ds, che in qualche modo è stato inventato dalla nostra generazione di dirigenti, sul mercato viene spesso sostituito dagli intermediari, dai procuratori, dallo scouting. Va bene tutto, De Laurentiis merita fiducia per quello che ha fatto e ha dimostrato, ma per me si tratta di una fiducia a tempo. Non deve fare come Icaro che per eccessiva supponenza si è poi bruciato le ali. Il ruolo del direttore sportivo non è cosa da poco, per me serve un dirigente di personalità e competenza che sappia fare da filtro tra squadra e società. Occorre sempre la figura di artigiano del calcio, colui che capisce e coglie l’umore dei calciatori, sa interpretare i momenti e sa gestire le situazioni relative ai rinnovi. In questo senso, per esempio sul nuovo possibile contratto di Osimhen, un ds esperto e autorevole avrebbe già fatto breccia, tessendo la tela diplomatica. Pompilio o Sinicropi prossimo nuovo direttore sportivo? Sinceramente, Pompilio in particolare che conosco di più, si tratta di dirigenti preparati ma non hanno ancora il carisma per dare del tu, guardare negli occhi i calciatori, in diversi momenti. Itakura? Me ne ha parlato bene Albarella, del quale mi fido, e si tratta di un ottimo calciatore, ma non è Kim, soprattutto dal punto di vista atletico“.

