Che pianto: Kvara commosso fino alle lacrime per il bimbo morto

“Che Dio metta la tua bella anima nella luce! Sei con Dio, che Dio ti benedica” Non c’è stato nessun gol al 90′ per il piccolo tifoso georgiano che Kvaratkhelia ha portato per mano in campo, prima della gara con la Norvegia, pochi mesi fa. Il ragazzino di 8 anni con cui la stella del Napoli si è fatta fotografare in un abbraccio pieno di amore si è spento proprio ieri, travolto dalla malattia che lo ha attaccato fin da quando era piccolissimo. L’attaccante non è riuscito a nascondere la sua commozione in un post su Instagram e ha pubblicato l’immagine che lo ritrae insieme al bambino. L’azzurro, lo scorso marzo, insieme a un compagno di squadra, aveva portato il giovanissimo ragazzo ad assistere alla partita della nazionale georgiana contro la Norvegia, scattando poi foto commemorative dell’incontro nel ventre dello stadio di Batumi. Un incontro emozionante e molto sentito per entrambi. Una storia senza lieto fine, con Kvara che ha dimostrato di non aver dimenticato quell’incontro. E quell’abbraccio dimostra ancora la sensibilità per un ragazzo che nella sua Georgia è protagonista di raccolta fondi proprio per gli ospedali con i bambini ricoverati. Fonte: Il mattino

