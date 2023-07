Osi non ci sarà alla partenza per Dimaro, ecco quando si aggregherà al gruppo

La prossima settimana il Napoli partirà alla volta di Dimaro Folgarida, per il primo dei due ritiri di preparazione alla nuova stagione calcistica. Non ci saranno tutti però alla partenza, Osimhen per esempio arriverà dopo, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Tanta Nigeria, casa, famiglia e amici e un tour annunciato nelle isole greche – con Mykonos in testa, come il gemello Kvara – che chissà se alla fine andrà in porto: tutto sommato non è che Osi abbia ancora troppi giorni di vacanza, ma il tempo necessario per un po’ di relax al mare c’è. La data del ritorno al lavoro: lui, da agenda azzurra non ufficializzata, dovrebbe raggiungere il gruppo a Dimaro tra il 18 e il 19 luglio. Un martedì o un mercoledì. Nei pressi della prima amichevole del Napoli di Rudi (con i dilettanti dell’Anaune, il 20): Victor ha giocato con la Nazionale, anzi il 18 giugno l’ha trascinata alla qualificazione anticipata in Coppa d’Africa con due gol decisivi alla Sierra Leone, e ha diritto come gli altri alfieri a un supplemento di ferie“.

